Адвокат Добровинский нашел видео, доказывающее вину Ефремова в ДТП

Москва, 10 августа. Найдена запись первых минут после аварии с участием Михаила Ефремова, которая доказывает, что актер находился за рулем Jeep Grand Cherokee в момент столкновения. Ее предъявил Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова.

«На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю — так как выходит он именно со стороны водительского сидения — Михаилу Ефремову выбраться из автомобиля», — сообщил Александр Добровинский ТАСС.

При этом на записи четко видно, что из автомобиля больше никто не выходил.

Возможно, именно эту запись Добровинский имел в виду, когда предупредил, что в суде над Ефремовым 11 августа произойдет «значимое событие». Ранее то, что артист находился за рулем, в зале суда на первом слушании по делу подтвердил свидетель аварии.

Напомним, что авария с участием актера произошла вечером 8 июня в центре Москвы. В результате ДТП погиб 57-летний Сергей Захаров. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Многие деятели культуры и искусства высказывались на тему этого громкого происшествия. Политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова куда серьезнее и глубже, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом. Режиссер Юрий Грымов пристыдил своего коллегу по сцене за отказ признать свою вину. Телеведущая Алена Водонаева также выразила уверенность, что артист должен ответить за свой проступок и понести наказание.

Во вторник, 11 августа, состоится еще один судебный процесс над Ефремовым. На первом слушании по существу в Пресненском суде Москвы актер с трудом узнал себя на видео с места трагедии и не признал своей вины в аварии. На что адвокат семьи истца отметил, что непризнание артистом своей вины и отказ узнавать себя на кадрах никак не повлияет на установление истины в суде.