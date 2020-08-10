ОМОН в центре Минска перекрывает скверы и готовится к новым беспорядкам

Минск, 10 августа. В центре столицы Белоруссии милиция и ОМОН готовятся к новым протестным акциям. В настоящее время площадь и скверы у стелы «Минск – город-герой» оцеплены.

Вместе с милиционерами район патрулируют казаки. На улицах припарковано большое количество автобусов и микроавтобусов с правоохранителями. Около скверов, которые прилегают к площади рядом со стелой, омоновцы установили заграждения, через них можно пройти только после досмотра. Движение транспорта в центре пока не остановлено.

Напомним, накануне в Минске вспыхнули беспорядки. Участники несанкционированных акций выразили протест итогам выборов президента Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.

По официальным данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи людей. По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.

Лукашенко считает, что протестами управляют спецслужбы из-за рубежа, в частности Польша и Чехия. Именно там, по его мнению, сидят «кукловоды», которые дают указанию штабу белорусской оппозиции. Польский МИД эти обвинения назвал безосновательными.