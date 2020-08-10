Манукян оценил кроссовки Киркорова за 7 млн и дал совет российским звездам

Блогер Вадим Манукян оценил кроссовки Филиппа Киркорова за семь миллионов рублей и дал совет звездам российского шоу-бизнеса, которые так не вовремя и неуместно кичатся своим богатством перед россиянами, многие из которых с трудом сводят концы с концами.

«Не время напоказ шелестеть купюрами», — призывает блогер успешных представителей отечественного шоу-бизнеса, которые не слишком пострадали от отмены концертов из-за пандемии COVID-19.

Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался перед подписчиками своего Instagram новыми кроссовками из ограниченной серии коллаборации знаменитых брендов Dior и Nike. Как заявил сам Киркоров, несмотря на то, что изначально его обновка стоит около 150 тысяч рублей, у перекупщиков цена за эти кроссовки доходит до семи миллионов.

Колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян раскритиковал Киркорова за неуместное хвастовство и посоветовал ему и другим селебрити перестать кичиться своим богатством.

Не время шелестеть купюрами. Колонка Вадима Манукяна

Меня удивляет недальновидность наших селебрити. Понимаю, что звездам шоу-бизнеса очень хочется показать, насколько они богаты, но ведь эту их ярмарку тщеславия видят обычные пользователи Интернета, их подписчики, которые живут на 20-30 тысяч рублей в месяц, максимум — на 50 тысяч. Конечно, никто не сомневается, что Киркоров очень состоятельный человек, но к чему это хвастовство? Он что, боится, вдруг коллеги по цеху его переплюнут?

А эта мания селебрити вечно покупать первыми новые гаджеты и шмотки! Знаете, я даже в какой-то мере рад, что некоторым нашим топ-артистам в этом году представилась возможность узнать, как живут простые люди. Когда нет концертов и нет заработков, сразу понимаешь, что тачки, шмотки и гаджеты — это не приоритет в жизни.

Что роднит Бузову с Бородиной

Посмотришь на ту же Ольгу Бузову, так вечно она пытается продемонстрировать эдакое неуместное барство. Хотела она своему молодому человеку сделать дорогостоящие подарки, но зачем же все эти побрякушки за миллионы в Instagram тащить? Разве нельзя это делать подальше от глаз подписчиков, которые такие деньги и за несколько лет не заработают?

Да и Ксения Бородина нередко своими модными шмотками хвастается. Это их с Бузовой особенно роднит. Все эти дорогостоящие часики, айфоны и косухи довольно часто мелькают в ее Instagram, вызывая раздражение даже у доброжелательной публики.

Балерина Анастасия Волочкова в Дивеево, кстати, тоже полицейским рассказывала о своем «высокопоставленном» положении, которое, мол, не такое, как у простых смертных. Дескать, она «прима-балерина всея Руси», ей сам черт не брат.

Удивляюсь, откуда у некоторых наших звезд берется эта удивительная манера вечно смотреть на людей сверху вниз. А в пандемию, помнится, та же Волочкова жаловалась, что у нее отобрали все деньги на еду. И так по кому из селебрити не пройдись, они первыми выстраиваются в очередь за «положенными» им деньгами в один МРОТ (около 12 тысяч рублей), но это им абсолютно не мешает хвастаться дорогими покупками и подарками.

Будьте скромнее!

Обращаюсь ко всем селебрити. Дорогие наши звезды и звездочки, сейчас не время напоказ шелестеть купюрами на глазах у изумленной публики. Ходите друг к другу на приемы и там хвастайтесь своими тачками, шмотками и побрякушками стоимостью в несколько миллионов рублей.

Скоро по всей стране в полном объеме возобновится концертная деятельность, вот тогда и будете поражать воображение своих зрителей, у которых есть средства ходить на ваши концерты. А в Instagram эту ярмарку тщеславия вам никто не заказывал. Это вам не «Дом-2», не съемочная площадка, не сцена и не театральные подмостки. Включите голову и осознайте, как живут ваши подписчики.