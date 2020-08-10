Жители деревни Грязь усомнились в расставании Пугачевой и Галкина

Москва, 10 августа. Жители деревни Грязь, где проживает звездная пара Максим Галкин и Алла Пугачева, рассказали об отношениях артистов, которые якобы находятся на стадии развода.

Ранее сообщалось, что певица и юморист решили разойтись. Поговаривают, что Алла Борисовна могла оформить тайный развод с Галкиным.

Жители деревни уже знают о «разводе» артистов, но некоторые из них с трудом верят. Иван не исключил, то супруги ругаются в своем замке, но какие именно у них отношения — неизвестно.

«На улице же они вряд ли будут выяснять отношения? А стены в замке – толстенные. Сквозь них никакой шум не пройдет. Их прислуга тоже не откровенничает. Видимо, их предупредили, что сор из избы выносить не нужно», — пояснил мужчина в интервью изданию «Собеседник.ру».

Местные жители уверяют, что Галкин и Пугачева по-прежнему живут вместе. К замку регулярно подъезжают иномарки — это друзья звездной пары. Другая жительница Грязи считает, что все сообщения о расставании знаменитостей откровенная ложь.

«Если бы они действительно расстались, мы бы знали. Они бы вещи перевозили! Но у них все спокойно: жизнь идет, как и прежде», — добавила женщина.

Дизайнер Аника Керимова, близко знакомая со звездной парой, рассказала, что на самом деле происходит с их отношениями. По ее словам, завистники не могут пережить, что артисты живут душа в душу.