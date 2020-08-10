Дочь Андрея Миронова показала повзрослевшего сына

Москва, 10 августа. Известная российская актриса Мария Миронова показала старшего сына — внука народного артиста РСФСР Андрея Миронова.

На странице в Instagram актриса опубликовала снимок с 28-летним Андреем Удаловым. Она порассуждала о материнстве и взаимоотношениях с детьми.

«Как же интересно иметь детей с большой разницей в возрасте! Старшего надо ловить самой, младший ловит тебя» — пошутила Миронова.

Поклонники сравнили Андрея Удалова с дедушкой. По мнению некоторых подписчиков, он очень похож на Андрея Миронова.

«Красивый парень, но ни на маму, ни на дедушку не похож», — отметила подписчица. «На этой фотографии вы как брат и сестра смотритесь», — сделала комплимент поклонница. «Похож на дедушку, красавец — в маму», — написала другая фанатка.

Сорокасемилетняя Миронова — востребованная актриса и молодая мама. В сентябре прошлого года она родила второго сына Федора от четвертого супруга Андрея. Брак был зарегистрирован в Греции в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Миронова сыграла в комедии «Холоп» с сербским актером Милошем Биковичем в главной роли. Лента стала самой кассовой в России, она собрала 3 млрд рублей. Продюсеры фильма о перевоспитании ленивого сына бизнесмена не ожидали таких сборов.