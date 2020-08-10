В ФРГ увидели «глубокий символизм» в санкциях США против «СП — 2»

Берлин, 10 августа. Немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) оценил новые санкции, которые Вашингтон планирует ввести против газопровода «Северный поток — 2». Журналисты увидели «глубокой символизм» в рестрикциях Вашингтона, отметив, что Белый дом неслучайно выбрал немецкий порт Засниц-Мукран в качестве одной из основных целей для экономического давления.

Ранее СМИ сообщили, что США фактически прямым текстом угрожают руководству порта в Балтийском море из-за участия в реализации газового проекта. Вашингтон оказывает прямое давление на немецкую компанию, пугая ее санкциями, которые могут сильно отразиться на ее благосостоянии.

По мнению авторов WN, в ограничительных мерах США можно обнаружить «глубокий символизм». Дело в том, что морская гавань находится в округе, где нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была выбрана депутатом Бундестага.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг крайне негативно высказалась о попытках США оказать экономическое давление на ФРГ из-за «Северного потока — 2». Она призвала Берлин дать решительный ответ на подобную провокацию Вашингтона.

С коллегой согласился и руководитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер. Парламентарий возмутился действиям американцев и заявил, что ФРГ не должна позволять Белому дому обращаться с собой как с «вассальным государством». Он также отметил, что власти США совершают большую ошибку.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung рассказала о письмах американских сенаторов, в которых содержатся угрозы финансовому благополучию порта Засниц. Представитель зеленых и эксперт по внешней политике Юрген Триттин сказал, что подобные выходки Вашингтона свидетельствуют о начале крупной экономической войны США и Германии.

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он проходит через пять стран: РФ, Финляндию, Швецию, Данию и ФРГ.

США пытаются препятствовать строительству, поскольку активно продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.

Против «Северного потока — 2»также выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.