Михалкова рассказала об отношениях с участниками «Уральских пельменей»

Москва, 10 августа. Бывшая участница популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова откровенно рассказала об отношениях с коллегами по команде.

Михалкова долгое время была единственной женщиной на проекте. Звезда шутливо отметила, что все «пельмени» относились к ней как к дочке, и только для Дмитрия Соколова она была внучкой. Участников шоу связывали только дружеские и рабочие отношения, и никаких романов у «пельменей» с Михалковой не было.

При этом артистка отметила, что, действительно, ей приписывали романы со многими участниками телепроекта, но больше всех «пострадал» от «любовной» связи Дмитрий Брекоткин.

«Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!» — разоткровенничалась в беседе с изданием «СтарХит» Михалкова.

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» полтора года назад, о причинах ее ухода ходят легенды. Некоторые говорят, что артистка ушла из-за разногласий по контракту. Однако, по словам одного из основателей «Уральских пельменей» Сергея Исаева, женщина безосновательно захотела быть акционером «Пельменей».