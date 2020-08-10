Маас в разговоре с Помпео выразил недоумение из-за угроз немецким фирмам

Берлин, 10 августа. Глава МИД Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Майком Помпео угрозы Вашингтона в адрес немецких компаний, которые принимают участие в реализации российского проекта «Северный поток — 2».

По данным немецкого агентства DPA, Маас провел телефонные переговоры с Помпео, в ходе которых «выразил недоумение» из-за угроз американских сенаторов в адрес немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, которая участвует в реализации российского проекта.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские страны выступают против строительства газопровода. Германия и большая часть государств Евросоюза поддерживают реализацию проекта.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.

В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронут компании, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирмы, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В послании сенаторов отмечалось, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.