Госдеп США готов платить миллионы за байки о «русском вмешательстве»

Российские граждане столкнулись в последние дни с настоящим спамом от Госдепартамента США, предложившего за 10 миллионов долларов сообщать ему некие эксклюзивные сведения о «вмешательстве иностранных государств в американские выборы».

Рассылка, идущая в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»), выглядит предельно странно после многолетних заявлений Вашингтона о наличии неопровержимых доказательств такого «вмешательства» — и целого вороха санкций, уже введенных по этому поводу против России, ее граждан и компаний, констатирует обозреватель Федерального агентства новостей.

Теперь выясняется, что уровень доказательной базы спустя несколько лет «расследования» у американских властей таков, что им срочно потребовались, так сказать, свидетельства очевидцев. По сути, государственная машина США тем самым еще раз расписалась в неспособности отыскать «русский след» в собственных выборах. Предыдущая попытка найти его, осуществленная комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера при Минюсте США, также обернулась полным провалом и бесславным свертыванием судебных процессов.

Пойди туда, не знаю куда

На этот раз лукавство Госдепа началось прямо с анонса спама. Из всех «иностранных государств» его, очевидно, интересует только Российская Федерация. Во всяком случае, никто не сообщал об аналогичных рассылках, например, для жителей Швейцарии или Эквадора. Видимо, в Вашингтоне не знают, что кокетливая формулировка, скрывающая истинную цель, — не самый лучший способ завоевать доверие у аудитории любой рекламной рассылки.

Из официального сайта «Вознаграждения за помощь правосудию» можно узнать, что за более чем 35-летнюю историю осведомителям по этой линии было выплачено более 150 миллионов долларов. И здесь мы встречаемся еще с одним показательным моментом. До сих пор эта программа занималась в основном известными террористами уровня Усамы бин Ладена. В особых случаях Госдеп пытался получить информацию о чуть менее конкретных вещах — например, о контрабанде нефти из «Исламского государства»1 или схемах финансирования «Аль-Каиды»1 (обе террористические организации запрещены в РФ).

На этот же раз запрос впервые сформулирован предельно размыто: награда назначена за «любую информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое действовало по указанию или под контролем иностранного правительства и осуществило вмешательство в любые федеральные, государственные или местные выборы Соединенных Штатов».

Прежде всего, здесь у Госдепа налицо трудности законодательного характера, поскольку такой запрос не регламентируется в рамках Rewards for Justice. Оригинальная программа под названием «Предоставление вознаграждения за контртеррористические усилия» была создана на основе закона 1984 года «О борьбе с международным терроризмом» и посвящена вовсе не тому, чтобы искать «троллей, избравших Дональда Трампа». Таким образом, даже если бы Вашингтону был известен конкретный эпизод, связанный со вмешательством россиян в выборы, «протащить» его через эту программу было бы затруднительно.

Но в том-то и дело, что на руках у Госдепа ничего нет, и нынешняя формулировка «технического задания» как раз показывает надуманность нового подхода. Вся процедура федеральных и местных выборов в США находится под полным контролем государственной машины, поэтому в случае реальных подозрений задача поиска подозреваемых была бы сформулирована примерно так: «Помогите найти преступника Васю Пупкина, который такого-то числа вмешался в выборы такого-то губернатора». Сейчас же текст запроса представляет собой хрестоматийное «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».

Очевидно, что подобная логика обращения неизбежно породит «девятый вал» ответного спама в стиле: «Мой друг Александр Македонский говорил мне как-то после третьей рюмки, что бывал во Флориде в период выборов и заглядывал на избирательный участок. Вот мои реквизиты, жду 10 миллионов!»

Бочка варенья и корзина печенья

Все это доказывает, что при неограниченных возможностях спецслужб США по получению информации они до сих пор не обнаружили никаких доказательств вмешательства в собственные выборы — и поэтому опустились на уровень «охотничьих историй». Которые, конечно, граждане России предоставят им в немалых количествах — как в надежде получить искомое вознаграждение, так и просто смеха ради.

Здесь возникают логичные вопросы. Откуда, собственно говоря, жертвы госдеповского спама могут вообще знать о гипотетических случаях вмешательства в выборы в США? Как в Вашингтоне собираются отделять правдивую информацию от досужих баек и застольных бесед? И какой объем «слитой инфы» потянет на все десять миллионов?

В самом деле, обещать «бочку варенья и корзину печенья» для условных мальчишей-плохишей из России можно сколько угодно. Однако это будет лишь разбазариванием казенных средств, поскольку никакой «военной тайной» люди такого сорта попросту не владеют.

Впрочем, не исключено, что в реальности ситуация еще запущенней. С Госдепа станется принять за чистую монету всю писанину, сочиненную жадными до долларов корреспондентами из России, лишь бы в ней фигурировали громкие имена и названия. В конце концов, на «доказательствах» подобного уровня основаны едва ли не все обвинения западных государств в адрес нашей страны — отчего бы и на этот раз не прибегнуть к проверенному highly likely?

Забавнее же всего будет, если после анализа тонн макулатуры, поступившей в Вашингтон после призыва Госдепа, там обнаружат в итоге, что все это глупость и тлен — и на этом основании… вновь обвинят россиян в «скоординированной кампании дезинформации и фейков».

Между прочим, я тоже получил в четверг, 6 августа, СМС-спам со стандартным предложением «10 миллионов долларов» за предоставление любой информации о влиянии иностранных государств на выборы в США. Поэтому сейчас передо мной стоит непростая дилемма: или придумать историю об Александре Македонском, который помог мне избрать Трампа, или написать в Госдеп честно, как и подобает журналисту ФАН: «Не вмешивались мы в ваши выборы, идите к черту!»

1 Организация запрещена на территории РФ.