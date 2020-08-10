Дакота напугала российских звезд новостью о срочной госпитализации

Москва, 10 августа. Певица Рита Дакота сообщила поклонникам, что ее увезли на машине скорой помощи в больницу. По словам артистки, у нее понизился уровень кислорода в крови.

10 августа к Дакоте приехала бригада скорой помощи. Медики обследовали певицу и «срочно увезли на скорой с мигалками». Звезда добавила, что будет думать только о хорошем и надеяться на лучшее.

«Нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Надеюсь скоро вернуться к вам бодрой и полной сил», — написала Дакота в Instagram.

Она пожелала поклонникам, чтобы те берегли себя и внимательно относились к своему здоровью. Новость о госпитализации Дакоты напугала звезд российского шоу-бизнеса.

«Рита! Все будет хорошо! С врачами рядом даже спокойнее. Выздоравливай скорее!» — пожелала ей певица Ирина Дубцова. «Ритулик, милая, держись! Сил тебе и скорейшего выздоровления», — написала певица Зара. «Здоровья!» — пожелала Лена Третьякова, бывшая участница группы «Ранетки».

Даже бывший супруг Дакоты Влад Соколовский отреагировал на эту новость. Он поставил под постом эмоджи в виде молящихся ручек.