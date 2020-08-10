Тодоренко рассказала о проблемах с полицией на фотосессии в поле

Москва, 10 августа. Популярная телеведущая Регина Тодоренко шокировала поклонников, заявив, что во время фотосессии в поле к ним нагрянула полиция.

Звезда опубликовала несколько снимков с «самой душевной, атмосферной фотосессии», которая у нее была в жизни. Девушка в легком платье с цветами лежит на пшеничном поле и, закрыв глаза, беззаботно улыбается.

«Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось хорошо!» — написала 30-летняя ведущая.

Поклонники были в восторге от нежных кадров со звездой. Не оставили в покое фолловеров слова блогера о проблемах с полицией. Интернет-пользователи предположили, что сотрудники правоохранительных органов хотели сфотографироваться со звездой «Орла и решки».

«А полиция-то чего прискакала? В кадр хотела или просто селфи? Ну и жалко вам что ли — вам все равно, а им приятно», — написала olgatrusova7.

«Заявление за красоту?» — в шутку поинтересовалась ksenya_tales.

Некоторые поклонники также вспомнили о пандемии и отметили, что безопаснее всего устраивать фотосессии именно в поле.