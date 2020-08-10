Штаб Тихановской отказался от участия в протестах по результатам выборов

Минск, 10 августа. Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что команда Тихановской не будет принимать участия в протестах по итогам выборов.

«Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то дополнительные провокации, которых мы бы хотели избежать. Поэтому штаб принял решение, что он не пойдет. И Тихановская, как командный игрок, подчинилась этому решению», — рассказала Красулина.

По словам пресс-секретаря, экс-кандидат в президенты аргументировала свое решение также тем, что не хотела бы оказаться «рядом со своим мужем», который был задержан и сейчас находится в СИЗО.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что считает себя победителем на президентских выборах и не признает их предварительных итогов. В штабе Тихановской подчеркнули, что протестные столкновения на улицах страны не смогут изменить ситуацию и призвали власти к диалогу для разрешения конфликта мирным путем.