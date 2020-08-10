Чехова восхитила фанатов «развратным» фото в обтягивающем комбинезоне

Москва, 10 августа. Российская телеведущая Анфиса Чехова восхитила фанатов продемонстрировав гибкое тело в «развратном» комбинезоне.

Чехова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен процесс тренировки. На снимке 42-летняя телеведущая, одетая в облегающий алый комбинезон демонстрирует одну из поз йоги.

«Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя», — подписала снимок телеведущая.

Пользователи Сети оценили таланты и формы Чеховой. При этом мужская часть аудитории выразила особое восхищение.

«Довольно привлекательная поза», — отмечает john_smith260382.

«Очень сексуально! Анфиса вы богиня!» — восхищается ukrcelnews.

«Хороший станок!» — пишет op45ny.

«Можно бесконечно смотреть» — отмечает shakhboz__797.

«Я не знал, что в одну точку так долго можно смотреть», — признается kamalrevaz.

«Поза то, что надо», — пишет michael_1994.

Однако некоторые подписчики осудили телеведущую за вульгарность, назвав снимок «развратным».

«Анфиса, вы же привлекательная женщина, зачем навлекать на себя внимание всем этим развратом?» — спрашивает ka_77_mara.

«У вас прекрасные данные, но не стоит так продавать себя напоказ», — отмечает olgadmitrieva2003.

«Постыдились бы», — пишет elvira_safaeva.

Ранее Чехова поделилась своими фотографиями с отдыха в Сочи. Некоторые пользователи посчитали, что Чехова выглядит немного иначе, кадры могли были обработаны с помощью фоторедактора ради уменьшения талии. Свое мнение люди подкрепляли утверждением, мол, при таком большом теле не может быть столь тонкой талии.