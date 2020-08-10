Участник протеста в Минске, которого назвали погибшим, выжил

Минск, 10 августа. Участник протеста в Минске, считавшийся погибшим, оказался жив. Об этом сообщило местное издание «Белсат».

Накануне в Twitter было опубликовано видео, на котором сотрудник ОМОН кладет на траву рядом с автозаком мужчину без сознания. В Сети появилась информация о том, что он умер после того, как на него наехал автозак.

Відэа ўчорашняга затрымання ад Onliner. Жаўнер унутраных войскаў цягнуць мужчыну, натоўп крычыць: "Адпусці!". Жаўнер адказвае: "Я яго адпусціў!" Мужчына ляжыць на зямлі, магчыма, ён страціў прытомнасць. pic.twitter.com/DjKYrj6Gr3 — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

О том, что на самом деле с ним произошло Евгений Заичкин (так зовут мужчину) смог сегодня сообщить журналистам. По его словам, 9 августа его с братом задержали сотрудники ОМОН. При этом они применяли силу, били их дубинками по лицу и телу. После этого его забрали в автозак, где ему стало плохо. На место была вызвана скорая помощь.

«В городе мне оказали первую помощь, пока ко мне подъезжала скорая помощь, потом доставили в больницу»,— добавил он.

Врачи диагностировали у Заичкина сотрясение мозга. Он попросил отпустить его из больницы и врачи выписали молодого человека.

По официальным данным МВД Белоруссии сообщило, что в ходе беспорядков пострадали 39 правоохранителей, более 50 митингующих. Около 3 тыс. участников протестов задержаны. По факту массовых беспорядков СК республики возбудил уголовное дело.

Беспорядки начались после того, как в стране завершились выборы президента. По предварительным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%.