Эксперты оценили план Киева подключить G7 к переговорам по Донбассу

«Большую семерку» стоит подключить к переговорам по Донбассу хотя бы ради того, чтобы Запад увидел саботаж Киевом Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик, автор Telegram-канала Ortega Станислав Ортега.

Подключить «Большую семерку»

К обсуждению вопроса об урегулировании ситуации на территории Донбасса могут быть приглашены представители стран, входящих в «Большую семерку» (G7). Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Будем просить, чтобы к нам присоединились США, другие страны, входящие в G7… Мы будем думать о новой редакции документа, просить собраться и провести международную конференцию по этим вопросам», — рассказал Кравчук.

Он отметил, что такой формат возможен, если в минском формате переговоры по Донбассу зайдут в тупик.

«Пусть полюбуются»

Как отметил Станислав Ортега, он готов приветствовать любое решение мирового сообщества, если оно поспособствует скорейшему исполнению минских договоренностей. Вместе с тем эти договоренности не исполняются только потому, что «нормандский формат» для Киева — не слишком представительное и влиятельное собрание.

«Собираются собрания, переговариваются переговоры. Все согласны, что есть известный поэтапный план и надо его воплощать уже, наконец, в жизнь. Затем Киев свою часть обязательств саботирует, и на колу висит мочало. Я не знаю, поможет ли исправить эту порочную ситуацию приглашение на участие в процессе лидеров стран G7. С другой стороны, зовите всех, пусть полюбуются на свою детинушку. И чтобы с России больше ничего не спрашивали», — добавил Ортега.

Подключить США напрямую

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отмечает, что Киев уже однозначно сказал, что хочет видеть в рамках переговорного процесса по Донбассу отнюдь не минский или только «нормандский формат».

«Сами Минские соглашения принято решение развалить. Собственно, этим и занимается Леонид Кравчук. А вот хозяина Украины — США — пора бы включить в процесс урегулирования напрямую. Не зря же Белый дом столько лет инструкторов и оружие поставляет и базы свои желает разместить. Хотя напрямую это выглядело бы некорректно. Вот и принято было решение включить G7, и при этом постараться вычеркнуть Россию», — пояснил Антон Бредихин.

Западу не до Украины

Политолог Алексей Живов заметил, что попытки решить проблему Донбасса, «навалившись всем миром», ни к чему не приведут. Он напомнил, что дипломаты европейских стран способствовали государственному перевороту в Киеве в 2014 году.

«Ожидать от них чего-то иного не приходится. Для Украины единственный приемлемый сценарий — даже не возвращение Донецка, а продолжение вялотекущей войны, на которую многое можно списать. Что же до участия США и других стран «Большой семерки» — у них свои проблемы: коронавирус, торговая война с Китаем и прочее. Украина как политический актив сейчас не имеет такой цены, как шесть лет назад, когда у руля в Штатах были демократы», — резюмировал Живов.

«Все, что осталось от обещаний Зеленского»

По мнению публициста, политического аналитика Юрия Голубя, само назначение Кравчука главой делегации символизировало и означало торжественные похороны минского процесса.

«Стряхнули нафталин, выставили на всеобщее обозрение... И этот живой памятник беловежским соглашениям начинает вещать с видом патриарха. Переговоры не сдвинулись с мертвой точки с 2015 года, и попытка гальванизировать труп с помощью новых креативных идей о приглашении других стран и т. п. — не имеет смысла. О чем, о каких «красных линиях» можно говорить, когда украинская сторона саботирует даже прекращение огня? Никто ведь, к сожалению, не покушается ни на вашу целостность, ни на вашу независимость», — добавил Юрий Голубь.

Эксперт уверен, ни нормандский, ни какой-либо другой формат переговорам не поможет. Чтобы они сдвинулись с мертвой точки, необходима добрая воля США. Судьба Донбасса решается не в Минске, а там, где сталкиваются российские и американские интересы.

«До тех пор, пока напряженность в Донбассе будет выгодна Вашингтону, не помогут ни Кравчук, ни даже призраки Бандеры или Грушевского. Впрочем, в Киеве это тоже прекрасно понимают, потому и выкапывают таких зомби. Бессмысленные заявления Кравчука — все, что осталось от предвыборных обещаний Зеленского о мире», — заключил Юрий Голубь.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.