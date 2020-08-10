Россиянки назвали сумму, которую должен зарабатывать «настоящий мужчина»

Москва, 10 августа. Эксперты выяснили, сколько по общественному женскому мнению в нашей стране должен приносить в дом кормилец семьи. Чтобы узнать, каких мужчин дамы считают «настоящими», был проведен опрос более 800 респонденток из 61 региона страны. Если потенциальный кавалер зарабатывает меньше, то в спутники представительнице прекрасного пола он не годится.

Жительницы Москвы в качестве минимума, которым измеряется «подлинность» спутника, назвали 150 тысяч рублей. При этом они уточнили, что если партнер претендует на руку и сердце, то стоимость повышается — от 250 тысяч рублей.

В провинции тарифы на «настоящего мужчину», конечно, ниже. В отношения с жительницей периферии можно вступить, имея заработок от 70 тысяч, а законный брак будет заключен только с условием зарплаты будущего спутника жизни в 150 тысяч рублей.

При этом женщины уточнили, что данные цифры — не предел, в мужчинах они поощряют тенденцию к карьерному и финансовому росту. Часть опрощенных призналась, что подобные взгляды они вынесли с современных семинаров для женщин. На таких занятиях дам активно предостерегают не связываться с «нищебродами».

Также были названы сферы работы, которые помогут мужчинам зарабатывать именно нужные женщинам суммы.

Так, в столице больше 150 тысяч зарабатывают в основном специалисты по ремонту, в том числе гипсокартонщик, мастер-отделочник и маляр. А в регионах на звание «настоящего мужчины» официально претендуют слесарь-сборщик металлоконструкций, сварщик и врач-эпидемиолог.

Ранее был подсчитан средний размер зарплаты в России. Он составил 35 тысяч рублей. А отраслями с самыми высокооплачиваемыми работниками были названы рыболовство, финансовая сфера и добыча полезных ископаемых. При этом сотрудники рыболовной отрасли получают в среднем 100 тысяч рублей.