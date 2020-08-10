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Поклонники восхитились снимком Ходченковой с зубной щеткой в волосах

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Поклонники восхитились снимком Ходченковой с зубной щеткой в волосахМосква, 10 августа. Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram новое фото. На селфи она показала себя максимально естественной.

Вслед за Екатериной Климовой и Анной Чиповской 37-летняя Ходченкова поддержала тренд на натуральность. Она сфотографировалась без макияжа и фильтров (вместо последних выступил солнечный свет), а также с собранными в небрежный пучок волосами, которые решила закрепить необычным способом — с помощью зубной щетки.

«В каждом человеке есть солнце», — написала в посте артистка. 

Подписчики оценили как фото, так и емкое сообщение звезды. Они отметили, что актриса без косметики выглядит невероятно молодой и красивой, а также поблагодарили ее за заряд позитивных эмоций. Без внимания не остался и необычный аксессуар для волос. 

«И зубная щетка!» — в шутку продолжила в комментариях фразу Ходченковой из поста yaninanoskova.

«Юная девочка-лето», — написала liapovevgeniia.

«И оно должно светить всегда! Спасибо за позитив», — отметил roman_khudoley_.

«Светлана, вы такая красивая, восхищаюсь вами», — поделилась wiktorovnat. 

Некоторые подписчицы признались, что тоже иногда используют зубную щетку или другие предметы не по назначению подобным образом.

«Тоже бывает вкалываю в пучок волос зубную щетку!! Выручает», — подчеркнула olgamy4010.

«Ну это прям как я, что под рукой [беру]. Ведь резинки для волос у нас так же, как и мужские носки, вечно исчезают», — заметила olga_fox0809. 

Ранее Ходченкова восхитила фанатов фотографией в нижнем белье, пишет «Газета Кемерова». В многочисленных комментариях поклонники отметили, что актриса находится в отличной форме.

Источник: Instagram
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