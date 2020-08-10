Поклонники восхитились снимком Ходченковой с зубной щеткой в волосах

Москва, 10 августа. Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram новое фото. На селфи она показала себя максимально естественной.

Вслед за Екатериной Климовой и Анной Чиповской 37-летняя Ходченкова поддержала тренд на натуральность. Она сфотографировалась без макияжа и фильтров (вместо последних выступил солнечный свет), а также с собранными в небрежный пучок волосами, которые решила закрепить необычным способом — с помощью зубной щетки.

«В каждом человеке есть солнце», — написала в посте артистка.

Подписчики оценили как фото, так и емкое сообщение звезды. Они отметили, что актриса без косметики выглядит невероятно молодой и красивой, а также поблагодарили ее за заряд позитивных эмоций. Без внимания не остался и необычный аксессуар для волос.

«И зубная щетка!» — в шутку продолжила в комментариях фразу Ходченковой из поста yaninanoskova. «Юная девочка-лето», — написала liapovevgeniia. «И оно должно светить всегда! Спасибо за позитив», — отметил roman_khudoley_. «Светлана, вы такая красивая, восхищаюсь вами», — поделилась wiktorovnat.

Некоторые подписчицы признались, что тоже иногда используют зубную щетку или другие предметы не по назначению подобным образом.

«Тоже бывает вкалываю в пучок волос зубную щетку!! Выручает», — подчеркнула olgamy4010. «Ну это прям как я, что под рукой [беру]. Ведь резинки для волос у нас так же, как и мужские носки, вечно исчезают», — заметила olga_fox0809.

Ранее Ходченкова восхитила фанатов фотографией в нижнем белье, пишет «Газета Кемерова». В многочисленных комментариях поклонники отметили, что актриса находится в отличной форме.