Российские пенсионеры получат новую выплату

Москва, 10 августа. Российских пенсионеров ждут дополнительные «праздничные» выплаты. Средства должны начислить до конца сентября.

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября, и к этому празднику старшее поколение получит дополнительные деньги к пенсии. Никаких заявлений и документов подавать не нужно, средства будут начислены автоматически, пишет V-kosmose.

Напомним, ряд российских пенсионеров получит новую выплату, которая поступит им на карты до 14 августа. Дополнительные средства ждут граждан от 65 лет, оформивших больничный лист до 30 апреля 2020 года в соответствии с временными правилами, введенными в России в связи с пандемией.

Также на повышение пенсий могут рассчитывать три категории граждан пожилого возраста. Речь идет о работающих пенсионерах, гражданах, которые участвуют в программах накопительной пенсий и софинансирования пенсионных накоплений.

Стоит отметить, что граждане могут не только получать дополнительные выплаты, но и увеличить размер пенсии. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала россиянам о простом способе увеличения выплаты. Например, соотечественники, которые пользуются картами, могут рассчитывать на приятный бонус — дополнительные поступления, в частности, на кешбэк.