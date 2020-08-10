Миронов: Руководить футбольным судейством должен человек не из мира футбола

Москва, 10 августа. Руководить футбольным судейством должен человек не из российского футбольного союза (РФС). Нужно радикально пересмотреть подход к назначению глав отечественного судейского корпуса в футболе. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Болельщикам все чаще приходится обсуждать не действия футболистов на поле, а работу арбитров и их решения. В Российском футбольном союзе меняются судейские начальники, а дела обстоят все хуже. Наивно полагать, что безобразное судейство наносит ущерб лишь отдельным командам. Это сказывается на уровне всего отечественного футбола, в том числе на качестве игры наших команд в еврокубках», — сказал он.

По мнению Миронова, от руководства судейским корпусом требуется не знание правил игры, а способность наладить четкий контроль, отстроить систему, понятную и специалистам и болельщикам.

«Очевидно, человек из мира футбола, связанный разными корпоративными условностями, этого сделать не в состоянии. Тут нужен свежий взгляд, нужен человек «со стороны», опытный и жесткий управленец, может быть с опытом работы в спецслужбах», — считает Сергей Миронов.

Напомним, в воскресенье 9 августа встреча первого тура чемпионата российской премьер-лиги завершилась вничью (2:2). На мачте «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых.