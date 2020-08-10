Политики и эксперты рассказали, стоит ли ждать «свержения» Лукашенко

Итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых убедительную победу в первом туре одержал действующий президент Александр Лукашенко, обсудили в понедельник, 10 августа, в пресс-центре Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот».

Напомним, после завершения голосования белорусская оппозиция, предположительно, поддержанная американскими, польскими и украинскими спецслужбами, организовала по всей стране протестные акции. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, в ходе которых, по данным белорусского МВД, было задержано более трех тысяч человек.

Кто раскачивает ситуацию в Белоруссии, кому выгодны протесты против переизбрания Александра Лукашенко, стоит ли ждать его «свержения» в ходе организованного по украинскому сценарию «Майдана», обсудили политики и эксперты.

В дискуссии приняли участие первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, член того же комитета ГД, известный в прошлом спортсмен Ирек Зиннуров, белорусский политолог, аналитик Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец, ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог, историк Олег Неменский, украинский политолог, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Болкунец: Победа Лукашенко была предсказуема

Первый участник эфира, специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец отметил, что действующий президент страны Александр Лукашенко добивается победы в шестой раз, это было прогнозируемо. Но многих эта победа не устроила, считает политолог.

«Мы наблюдаем на улицах другую картину. МВД Белоруссии сообщило, что протесты прошли в 33-х городах. Занявшая на выборах второе место Светлана Тихановская не верит в победу Лукашенко», — говорит он.

По словам политолога, люди, ожидая, что Лукашенко победит, заранее готовились к протестам.

«Самые масштабные протесты были в Минске. Такого не было никогда», — говорит Болкунец, предрекая, что незаконные акции в Белоруссии будут продолжаться еще некоторое время.

По словам политолога, власть будет вынуждена на это реагировать, в том числе достаточно жестко. Однако вскоре протесты могут затухнуть сами по себе, считает эксперт.

«Надо понимать, что оппозиция в Белоруссии размыта, — говорит Болкунец. — Там нет лидеров, есть только координаторы, дающие установки в Telegram-каналах. Многое зависит от граждан, от того, как они будут реагировать. Думаю, в ближайшие дни протесты продолжатся, и Белоруссия будет долго эти последствия переживать».

По мнению политолога, для самого Александра Лукашенко вся эта ситуация достаточно болезненна. Болкунец отметил, что большинство вышедших на протестную акцию, например, в Москве, были настроены резко против Лукашенко и заявляли о том, что не верят в честность его победы.

«Такого ажиотажа на белорусских выборах не было с 1994 года, — считает эксперт. — Больше таких митингов никто никогда не собирал. Мирные перемены нужны».

При этом Болкунец подтверждает обвинения со стороны Лукашенко в адрес Польши, которая, возможно, провоцирует протесты.

«Польша на Белоруссию влияет информационно, — говорит политолог. — Многие белорусские оппозиционные лидеры уехали туда. Польша играет очень большую роль. Гуманитарная составляющая большая — много белорусских студентов там учится».

Эксперт считает, что России необходимо расширять свое присутствие в Белоруссии, в том числе в сфере образования.

При этом Болкунец не исключает, что прошедшие выборы повлекут за собой санкции со стороны Запада, в том числе финансовые, направленные лично против Александра Лукашенко и членов его семьи.

Зиннуров: С молодежью необходимо работать

Член комитета Госдумы по делам СНГ Ирек Зиннуров рассказал, что российские парламентарии следили за белорусскими выборами, в том числе в качестве наблюдателей, и признают их результаты.

«Все наблюдатели сказали, что везде, где они находились, серьезных замечаний не было. Они подтвердили легитимность выборов», — отметил депутат.

На вопрос о влиянии Запада на белорусскую молодежь, которая участвует в протестах, Зиннуров указал на особую роль Польши в деле «воспитания» местной оппозиции, ведь в польских учебных заведениях белорусских студентов учится больше, нежели в российских.

«С молодежью необходимо работать, — говорит политик. — Огромное количество белорусской молодежи учится бесплатно в Польше. Это же касается и Молдавии с Румынией. Нам необходимо работать в этом направлении. Нужно формировать квоты [для белорусских студентов] у нас. Это можно сделать за счет увеличения количества бюджетных мест в российских вузах, чтобы соотечественники могли получать образование у нас».

По словам Зиннурова, нельзя допустить, чтобы связь с Белоруссией была потеряна, как это произошло с Украиной.

«Мы не можем потерять связь с Белоруссией. Нужно, чтобы они (молодые люди из Белоруссии. — Прим. ФАН) захотели ехать в Россию, чтобы получать здесь образование. Мы должны изучать опыт других стран. Потом будет поздно», — говорит участник онлайн-встречи.

Зиннуров также отметил, что Госдума следит за ситуацией с задержанием в Белоруссии российских журналистов.

«Их задержание выглядит нелогичным», — считает политик.

Неменский: Александру Лукашенко ничего не грозит

Политолог Олег Неменский, оценивая ночные протестные акции в Белоруссии, считает, что «свержение» Александру Лукашенко не грозит.

«Эти протесты удивили меня своей неподготовленностью. Оппозиция предполагала, что не может победить за счет результатов. Все, что было ночью, — слишком неорганизованно, чтобы свергнуть власть. Посмотрим, что будет сегодня вечером. Предвыборная кампания в пользу Тихановской была даже остроумной. Но политтехнологи не умеют устраивать революцию. Александру Лукашенко ничего не грозит».

По словам политолога, «Майдан» по украинскому сценарию в Белоруссии вряд ли возможен.

«В Белоруссии нет своего однозначно оппозиционного, разговаривающего на другом языке региона. Лукашенко — далеко не Янукович (свергнутый в результате переворота президент Украины. — Прим. ФАН). Он будет подавлять протесты максимально жесткими мерами. «Майдан» мы вряд ли будем наблюдать. Но значительная часть населения недовольна высоким результатом Лукашенко. Он не учитывает изменившиеся настроения в обществе».

В то же время уверения, что Тихановская победила «со счетом» в 90%, выглядят просто абсурдно, говорит Неменский.

«Это абсурдные цифры. Оба штаба друг друга стоят. Но отказываться от результата уже поздно. Опасности в протестах для системы нет», — уверен эксперт.

Водолацкий: Протесты выгодны тем, кто организовал Майдан на Украине

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий также оценил результаты выборов в Белоруссии и последовавшие за ними протесты. По словам политика, незаконные акции инициированы теми же силами, которые устроили госпереворот на Украине.

«В Минске большинство участков при закрытии были фактически заняты молодежными группировками. Все это выгодно тем, кто в 2014 году организовал Майдан на Украине. Задача США — создать вокруг России кольцо недружественных стран, чтобы ограничить влияние Москвы в постсоветском пространстве», — говорит политик.

России нужно уметь на это отвечать, в том числе через усиление работы Россотрудничества. Больше внимания надо уделять соотечественникам за рубежом, признает первый зампред профильного комитета ГД.

«Сегодня белорусская молодежь все больше забывает историю, в том числе совместную историю наших народов. Они берут информацию в соцсетях. Необходимо увеличить финансирование на изучение русского языка, советской истории. Молодежи интересно то, что в тренде. Наши центры должны отвечать этим критериям», — говорит Водолацкий.

Он напомнил, что сегодня приграничные для Белоруссии страны, такие как Польша и Венгрия, создают для белорусской молодежи режим наибольшего благоприятствования.

«Польша делает все, чтобы белорусская молодежь приезжала к ним и обучалась там разным профессиям. Молодые люди из Белоруссии заполняют карту поляка, принимают католицизм. Польское правительство выделяет им высокие стипендии. По 30 тысяч молодых белорусов ежегодно уезжают учиться в Польшу», — рассказал депутат ГД.

Водолацкий считает, что вместо 15 тысяч бюджетных мест в вузах России для обучения студентов из СНГ таких мест должно быть не менее 150 тысяч.

При этом политик не исключает, несмотря на законность выборов, Белоруссию и ее руководство ожидают новые западные санкции, тем более, что США не скрывают подобных планов.

Ковтун: Лукашенко защищает суверенитет Белоруссии

Популярный участник ток-шоу на российском ТВ, украинский политолог Вячеслав Ковтун выразил удивление, что итоги выборов в Белоруссии были объявлены так быстро.

«До того, как будут корректно подсчитаны голоса, я бы не торопился с выводами», — говорит специалист.

На вопрос, почему украинцы положительно относятся к Лукашенко (тот даже дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону), Ковтун ответил:

«Господин Лукашенко, несмотря на особенности правления, защищает суверенитет Белоруссии. Вопрос его сменяемости — это вопрос белорусского народа. Главный вопрос — корректный подсчет голосов. Необходимо, чтобы белорусское общество сохраняло стабильность».

По мнению политолога, к раскачиванию ситуации в Белоруссии во многом причастен Запад.

«Я смотрю на ситуацию в динамике. Белоруссия дрейфует в сторону Запада, это очевидный тренд. Помогут ли нынешние события этому тренду — покажет время», — подчеркнул политолог.

Если подводить общий итог дискуссии, все ее участники высказали мнение, что белорусскому руководству удастся защитить страну от инициированного Западом «Майдана», а Александр Лукашенко продолжит руководить Белоруссией.