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Украинский политолог Ковтун объяснил, почему Лукашенко дал интервью Гордону

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Украинский политолог Ковтун объяснил, почему Лукашенко дал интервью Гордону

Санкт-Петербург, 10 августа. Украинский политолог, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун не видит ничего удивительного в том, что украинский журналист Дмитрий Гордон, имеющий имидж голоса революционной Украины, выпустил большое комплиментарное интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам политолога, это интервью появилось по воле самого президента Лукашенко.

«Это вопрос надо переадресовать Лукашенко, почему он посчитал для себя возможным давать интервью украинскому журналисту, а не российскому. Это его выбор», — заявил Вячеслав Ковтун в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии», отвечая на вопрос, каким образом Дмитрий Гордон взял интервью.

Украинский политолог Ковтун объяснил, почему Лукашенко дал интервью Гордону

По мнению украинского эксперта, таким образом белорусский лидер пытается найти себе нового союзника, который поможет ему выторговывать у России снижение цен на нефть и газ. При этом Ковтуну особенно импонирует то, что в общении с украинцами Александр Лукашенко использует непарламентские выражения.

«С конца 2019 года Белоруссия испытывает давление со стороны России по поводу цены на нефть и на газ. Белоруссия вынуждена маневрировать и искать других союзников. Об этом Александр Лукашенко неоднократно говорил публично, используя непарламентские выражения», — пояснил политолог.

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