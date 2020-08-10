Украинский политолог Ковтун объяснил, почему Лукашенко дал интервью Гордону

Санкт-Петербург, 10 августа. Украинский политолог, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун не видит ничего удивительного в том, что украинский журналист Дмитрий Гордон, имеющий имидж голоса революционной Украины, выпустил большое комплиментарное интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам политолога, это интервью появилось по воле самого президента Лукашенко.

«Это вопрос надо переадресовать Лукашенко, почему он посчитал для себя возможным давать интервью украинскому журналисту, а не российскому. Это его выбор», — заявил Вячеслав Ковтун в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии», отвечая на вопрос, каким образом Дмитрий Гордон взял интервью.

По мнению украинского эксперта, таким образом белорусский лидер пытается найти себе нового союзника, который поможет ему выторговывать у России снижение цен на нефть и газ. При этом Ковтуну особенно импонирует то, что в общении с украинцами Александр Лукашенко использует непарламентские выражения.