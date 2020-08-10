Астролог рассказала, в каком возрасте лучше заводить семью

Москва, 10 августа. Астролог Назия Конде рассказала, что для каждого знака зодиака есть свой возраст, в котором лучше всего вступать в брак.

Раньше всех создавать семью рекомендуется Ракам. Они готовы вить свое гнездышко после 23 лет. Весам и Рыбам тоже лучше не затягивать с этим, им нужно успеть окольцевать себя до 30 лет.

По словам астролога, Овны стремятся к раннему браку, но им лучше подождать. Оптимальный возраст для людей этого знака зодиака — после 30 лет.

Прагматики Тельцы, Козероги и Девы выбирают спутников жизни, доверяя уму. Они готовы идти под венец, когда уже хорошо встали на ноги.

Для Львов и Скорпионов важна карьера и собственные амбиции, передает «Пятый канал». Поэтому им лучше жениться и выходить замуж после 30 лет, чтобы семейная жизнь не мешала самореализации.

Стрельцы считаются большими авантюристами. К браку они подходят с легкостью, но с такой же легкостью могут подать на развод. Стрельцы женятся в любом возрасте, для них нет определенных рекомендаций.

Близнецы и Водолеи могут жениться несколько раз, но крепкие семейные узы появятся только после 36 лет. Астролог добавляет, что каждый человек уникален. Важно, чтобы все люди прислушивались к внутреннему голосу.