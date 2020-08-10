Правительство Ливана уходит в отставку после взрыва в Бейруте

Бейрут, 10 августа. Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Этому предшествовал мощный взрыв в Бейруте, который разрушил половину города, и вспыхнувшие в стране антиправительственные митинги.

Об уходе правительства в отставку журналистам заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — сказал он после заседания кабмина.

Напомним, страшный взрыв произошел в столице Ливии вечером 4 августа. В районе городского порта взорвались 2 750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали таможенники еще в 2014 году и все это время хранили на складе.

Взрывная волна разрушила сотни домов, повредила автомобили. Жертвами стали 160 человек, более пяти тысяч человек получили ранения. На помощь ливанским медикам и спасателям уже 5 августа прибыли сотрудники российского МЧС и медики отряда «Центроспас». Накануне власти Ливана заявили, что больше не надеются найти выживших после взрыва, но в городе будут продолжаться разбор завалов.

8 августа в Бейруте вспыхнули антиправительственные митинги, они переросли в массовые беспорядки. Демонстранты попытались штурмовать здания четырех министерств.