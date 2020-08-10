Россияне перестали выбирать турецкие курорты из-за COVID-19 и дороговизны

Открывшиеся с сегодняшнего дня туры в города-курорты Турции показали малый спрос на билеты у россиян. Это связано как с ухудшающимся сервисом, так и с ростом числа инфицированных коронавирусом в стране. По словам эпидемиолога Василия Колташова, у граждан РФ уже исчезает желание посещать турецкие пляжи, они выбирают внутренний туризм.

С 10 августа открылись туры в турецкие города Анталья, Даламан и Бодрум. Россияне часто выбирали их для отдыха, однако сейчас спрос спал. Например, жители Урала уже не так охотно выбирают популярные ранее курорты Турции. В основном туда отправились те, кто покупал билеты заблаговременно, еще в декабре, когда коронавирус не охватил весь мир. Сейчас же лететь в страну, где сложная обстановка с COVID-19, очень опасно, считает эпидемиолог Василий Колташов.

«Сейчас достаточно посмотреть на европейских политиков, которые своих туристов стараются оставлять отдыхать на родине. Россия тоже в силу карантинных мероприятий достаточно долго открывала Турцию, и мы знаем почему — там очень большое число заболеваемости. И мне мои знакомые в высоких структурах не советовали там отдыхать. В итоге решили остаться и выбрали российские курорты. Не пожалели», — рассказывает эксперт.

В связи с пандемией ухудшился и сервис в турецких гостиницах. Привыкшие к отдыху «под ключ» граждане уже не получают того обслуживания, которое было раньше. По словам эпидемиолога, это связано с уменьшением турпотока.

«У российского среднего класса существовал стереотип, который звучит как поговорка: «Мы не такие богатые, чтобы отдыхать в России». Потому что раньше у нас было отдыхать дорого, а сейчас — наоборот. Ситуация меняется коренным образом, в Турции уже не так дешево. Дело в том, что их туристический сектор работал на огромных оборотах, когда туда прибывала лавина туристов из Евросоюза, Англии, России, Украины, Белоруссии», — отмечает Василий Колташов.

Теперь же, по словам специалиста, отдых в Турции не так комфортен, потому что былые потоки людей существенно уменьшились. В связи с этим нет возможности организовать массовый туризм и за счет этого окупать бизнес.

«Сейчас той лавины нет и сервисы приходится сокращать, вроде того же ассортимента на шведских столах. И получается уже не так вкусно, не так интересно и уже не так, как было раньше», — подчеркнул Колташов.

В связи с этим эпидемиолог отметил, что сейчас россияне стали чаще выбирать российские курорты в Сочи, Крыму и других приморских городах.