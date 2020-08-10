Спецслужбы США увеличили штат сотрудников по Восточной Европе в 25 раз

Санкт-Петербург, 10 августа. Беспорядки в Белоруссии после прошедших выборов инициированы спецслужбами США, целью которых является превращение дружественного к России государства в ее врага. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат объяснил, кому выгодны протесты в Белоруссии.

«Беспорядки в Белоруссии выгодны тем, кто в 2014 году организовал Майдан на Украине. Задача США — создать вокруг России кольцо из недружественных стран, чтобы ограничить влияние России на территории постсоветских стран», — заявил он в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии».

По словам депутата, нити белорусских протестов ведут в Польшу, Чехию и на Украину, спецслужбы которых засветились при организации беспорядков.

«Спецслужбы этих стран работают по лекалам ЦРУ. В этих странах находится максимальное количество сотрудников ЦРУ, ведь за последние пять лет штат восточного сектора ЦРУ увеличился ровно в 25 раз. Сегодня огромное количество специалистов изучают славянские языки и культуру, проходят ускоренную переподготовку и отправляются в Польшу, Венгрию, Чехию, Болгарию. Про Украину я не говорю — там их работает несколько тысяч. То есть в этих странах работает огромная армия сотрудников ЦРУ и АНБ США, которая контролирует в том числе и местные контрразведывательные операции», — обратил внимание Водолацкий.

Особые усилия западных спецслужб направляются на работу с молодежью в социальных сетях и блогосфере, на формирование в их сознании антироссийских настроений.

«Информация, которую молодые люди черпают в соцсетях, заставляет их забывать о местной истории, о единстве наших народов. Приграничная с Белоруссией Польша и другие страны Восточной Европы создают огромное количество льготных условий, чтобы белорусская молодежь приезжала к ним и обучалась профессиям. Они заполняют карту поляка, принимают католицизм. Польское правительство выделяет им высокие стипендии. Ежегодно в Польшу уезжает учиться по 30 тысяч белорусов», — рассказал депутат.

В связи с этим эксперт предлагает усилить работу с соотечественниками по линии Россотрудничества.