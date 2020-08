Известный телеведущий упал с нового велосипеда и сломал позвоночник

Лондон, 10 августа. Известный британский телеведущий Саймон Кауэлл был экстренно госпитализирован после падения с электрического велосипеда, он сломал позвоночник. Об этом пишет газета Daily Mail.

По информации СМИ, несчастный случай произошел, когда Кауэлл решил протестировать новый транспорт в своем доме в Малибу.

Врачи были вынуждены провести 60-летней телезвезде экстренную операцию, которая длилась около шести часов. В спину Кауэллу вживили металлический стержень. Источник отметил, что мужчине повезло, поскольку ситуация могла быть значительно хуже. По словам медиков, одно из повреждений прошло в сантиметре от спинного мозга.

Друг семьи рассказал изданию, что сейчас Кауэлл чувствует себя хорошо, но напуган произошедшим. Он испытывал сильнейшую боль из-за полученных травм.

Пока телеведущий продолжает находиться в больнице под постоянным наблюдением специалистов, но уже сделал несколько публикаций в своем Twitter. Он поблагодарил медперсонал за помощь, а также пошутил насчет своего неудачного обращения с велосипедом.

Some good advice...

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.