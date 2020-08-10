Хиромант рассказал, как с помощью кольца привлечь деньги и любовь

Москва, 10 августа. Хиромант Иван Громов рассказал, как привлечь деньги с помощью украшений. По его словам, кольцо, надетое на нужный палец, усиливает сильные стороны человека.

Большой палец отвечает за силу волки человека. Если вы не любите находиться вне зоны комфорта, носите кольцо на большой пальце.

За лидерские способности отвечает указательный палец. Вы будете вести за собой людей и зарабатывать больше денег, надев кольцо на этот палец.

Средний палец означает гармонию во всем. Для баланса на работе и в личной жизни носите украшение на среднем пальце.

За любовь и отношения отвечает безымянный палец. Именно поэтому почти во всем мире свадебные кольца носят на безымянном пальце.

Палец Меркурия, он же мизинец, поможет совершить выгодную сделку. Просто наденьте кольцо на самый маленький палец, и оно начнет работать и приносить удачу.

Хиромант рекомендует надевать украшения на активную руку. То есть если вы правша, носите кольца на правой руке, передает «Пятый канал».