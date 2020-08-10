Германия дала США сигнал о неизбежности запуска «Северного потока — 2»

Москва, 10 августа. Германия дала США сигнал, что настроена против санкционный политики в отношении участников реализации проекта «Северный поток — 2», и ясно дала понять, что завершение строительства трубопровода неизбежно, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабмин поддерживает контакты с компаниями, которым Вашингтон угрожает санкциями из-за строительства СП – 2. По его словам, позиция Берлина относительно экстерриториальных санкций никогда не менялась, и Германия отвергает такие методы. Спикер МИД ФРГ Кристофер Бургер в свою очередь отметил, что американские санкции против компаний-участниц российского проекта противоречат закону.

По словам Камкина, «Северный поток — 2» для Германии является не только экономическим, но статусным проектом, когда речь идет о статусе ФРГ как надежного и предсказуемого партнера. Поэтому Берлин не может позволить себе уступить, ведь это чревато огромными имиджевыми потерями для немецкой экономики, а этого ФРГ не может себе позволить.

«Потому сейчас Зайберт дает четкий сигнал бизнесу ЕС: своих мы в случае санкций США не бросим, а всячески поддержим», — пояснил Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Камкин обратил внимание, что за последний год отношения Германии с США только ухудшаются. Американский президент Дональд Трамп упрекает ФРГ в том, что Берлин закупает газ у России. И все это на фоне того, что НАТО занимается «сдерживанием» РФ. Таким образом, ФРГ предпочитает сырье геополитического противника вместо того, чтобы закупать американский сжиженный природный газ.

Германия же хочет отстаивать независимость своей политической линии самостоятельно принимать решения. К тому же в ФРГ понимают, что энергетическое сотрудничество с Россией очень выгодно. Кроме того, по мнению Камкина, немцам явно не нравится наглость, с которой США продавливают свой газ на рынок ЕС.

Напомним, в начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон опубликовали письмо, в котором пригрозили оператору германского порта Мукран — компании Faehrhafen Sassnitz GmbH санкциями, если она не прекратит использовать порт как базу для хранения труб СП – 2. Там же пришвартован российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».