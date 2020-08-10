Рогозин назвал реальное назначение американского спутника Starlink

Москва, 10 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал деятельности американской компании SpaceX, которая специализируется на производстве космической техники. Рогозин объяснил истинное предназначение американских спутников Starlink, а также рассказал, как Вашингтон будет использовать аппараты данного типа в военных целях.

Глава Роскосмоса напомнил, что компания SpaceX планирует вывести на орбиту земли тысячи спутников, которые якобы предназначены для создания глобальной сети спутникового Интернета. По его словам, запуск спутников Starlink будет осуществляться в военных целях. Он указал, что космические аппараты нужны Пентагону, чтобы обеспечивать американских военных бесперебойной связью во время проведения боевых операций в любой точке земного шара.

«Это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций, будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных», — пояснил Рогозин.

Он также добавил, что вывод американских спутников на орбиту связан прежде всего с «хищной, умной и высокотехнологичной» политикой США. Вашингтон, прикрываясь обеспечением доступа в Интернет, продвигает собственные военные интересы, передает «Царьград».

Ранее Рогозин объяснил, почему россияне не верят, что американские астронавты высаживались на Луну. По его словам, это связано с недостаточным техническим оснащением НАСА.