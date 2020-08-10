Гузеева объяснила мужчинам, как вести себя с женщинами в постели

Москва, 10 августа. Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к мужчинам с советами, которые помогут им не вызвать ярость своей партнерши в постели и оставить ее довольной. Заявление Гузеева сделала в очередном эфире телепередачи «Давай поженимся!»

Актриса давно завоевала славу секс-эксперта. В свои 61 она дважды побывала замужем и никогда не стеснялась рассказывать также о многочисленных любовниках.

Шоу «Давай поженимся!», которое Гузеева ведет на Первом канале уже 12 лет, тоже стало любимой площадкой для пикантных заявлений артистки. Очередной выпуск шоу, соединяющего одинокие сердца, ее телеведущая начала с разговора о сексе.

«Хороший секс — он не просто брак укрепляет, а является основой всех основ», — заверила опытная Лариса.

Далее актриса развенчала общеизвестные мифы о женском оргазме.

«Мы никакими ушами не любим, — уверяет Гузеева. — Потому что только сосредоточишься, а он на ухо: «Тебе хорошо? Тебе хорошо?» Хорошо! Отстань! Мужчины, вы мешаете своими разговорами! Только потом, после акта, можно о чем-то поговорить».

Одним из главных грехов в постели, которые могут не только шокировать, но и сильно разозлить женщину, является использование нецензурной лексики во время акта близости.

«Некоторые мужики в постели матерятся! А ты лежишь и думаешь: «Чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале каком-нибудь», — восклицает Гузеева.

Всем мужчинам, особенно тем, кто имеет необычные предпочтения в постели, телеведущая дала простой совет.

«Перед тем, как лечь в кровать, посадите девушку и скажите ей, что любите так, так и так. А потом узнайте, как она любит. Это очень по-человечески. Язык ведь для того и есть, чтобы говорить», — подытожила артистка.

Также Гузеева отметила, что, хотя сексуальные предпочтения бывают крайне разнообразными, в удовлетворении есть общее правило для всех.

«Если мужик девушку хорошо удовлетворяет, то ей не нужен секс пять раз в день. Сексуальная необузданность, когда хочется до бесконечности, возникает, если дама неудовлетворенная», — уверена телеведущая.

Ранее Гузеева оставила своим хейтерам нецензурное послание в Instagram.