Лолита рассмешила поклонников зажигательным танцем с карнизом

Москва, 10 августа. Популярная певица Лолита Милявская взорвала Интернет провокационным видео о стирке штор. Публикация исполнительницы заставила многих фолловеров рассмеяться.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram небольшое видео, в котором, стоя в голубом купальнике на стуле, делиться своим «методом» стирки занавесок. Артистка отметила, что некоторые, сняв шторы, думают, что карниз — это шест, и хотят показать свои танцевальные способности.

«Для того, чтобы постирать шторы, нужно освободить их от карниза. Освободили — бросайте. Но дальше странная вещь: когда ты видишь в руках карниз, почему-то ты думаешь, что я молоденькая и могла бы показать…Нет! Лучше нагнуться и пойти забросить это все в машинку», — сказала 56-летняя знаменитость.

Поклонники звезды оставили сотни комментариев под публикацией Милявской, отметив, что артистка просто и дерзко поднимает им настроение. Фолловеры также расхохотались, когда увидели, как Лолита зажигательно танцует на карнизе.

«Когда настроение хромает, достаточно зайти на вашу страницу. Обожаю», — написала vikiamor555.

«Если в душе молоденькая, значит, могла бы и показать! Шторы могут подождать. А танцы и хорошее настроение, и жизнь продлевают», — добавила kati_vegati.

«Ваш сочный юмор! Класс!» — написала с восторгом amrun0207.

Интернет-пользователи также отметили фигуру артистки. По их мнению, похудевшая Лолита выглядит потрясающе.

«Отличная форма. Так держать!» — написала elena.mamyasheva.