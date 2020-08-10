Свищев призвал провести расследование после матча «Спартак» — «Сочи»

Москва, 10 августа. Проблема судейства, когда судьи, а не игроки выходят на первый план, затмевает в качестве инфоповодов старт чемпионата. После матча «Спартак» — «Сочи» следует провести расследование в отношении судей. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

После того, как «Спартак» упустил победу из-за сомнительных пенальти в матче 1-го тура российской премьер-лиги с «Сочи», владелец клуба Леонид Федун заявил, что хочет снять свою команду с чемпионата.

«Эмоционально можно понять заявление Леонида Федуна, который вкладывает свои деньги в «Спартак», в российский футбол и вправе ожидать, что его команду будут судить по правилам. Однако, совершенно очевидно, что снимать команду с чемпионата — это подставлять не только игроков и болельщиков «Спартака», но и весь чемпионат. Уверен, что этого не будет, — сказал Свищев. — Другое дело, что проблема судейства, к сожалению, затмевает в качестве инфоповодов старт чемпионата, когда мы видим, что судьи, а не игроки выходят на первый план».

По словам Свищева, в ситуации следует разобраться, вплоть до пожизненного бана судей, чья квалификация не отвечает российской премьер-лиге. Он также призвал провести расследование по линии букмекеров.

«Нельзя просто так опытному судье взять и придумать пенальти на последней минуте матча, зная, что есть система видеопомощи арбитрам, — констатировал депутат. — Если сейчас замять проблему, то мы получим вместо праздника футбола чемпионат-недоразумение. Поэтому главное сейчас — разобраться, чтобы потом не наступить на те же грабли».

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов назвал уровень судейского футбольного образования нынешней коллегии арбитров очень низким. По словам Хусаинова, он не соответствует тем высоким требованиям, которые предъявляет профессиональный футбол.