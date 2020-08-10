Эксперт связал беспорядки в Белоруссии с польскими вузами

Санкт-Петербург, 10 августа. По словам депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирека Зиннурова, беспорядки после выборов в Белоруссии являются итогом того, что значительная часть белорусской молодежи обучается в европейских странах, прежде всего в Польше.

Депутат считает, что на Западе оказывают серьезное влияние на взгляды и убеждения молодого поколения белорусов.

«Огромное количество белорусской молодежи учится бесплатно в Польше. Это касается и Молдавии с Румынией. Нам необходимо усиливать работу в этом направлении. Нужно формировать дополнительные квоты в наших вузах для белорусов, чтобы больше соотечественников могло получить образование у нас. Мы не можем потерять связь с Белоруссией. Нужно, чтобы они захотели сюда ехать, получать образование. Мы должны изучать опыт других стран. Потом будет поздно», — заявил Зиннуров в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии».

По словам депутата, его коллеги по комитету, присутствовавшие на выборах президента Белоруссии в качестве наблюдателей, не зафиксировали серьезных нарушений в период избирательной кампании и в день выборов.

«Наш комитет внимательно следил за выборами в Белоруссии. Несколько депутатов Госдумы поехали работать на них наблюдателями. Все сказали, что везде, где они находились, серьезных замечаний выявлено не было», — пояснил Ирек Зиннуров.

В то же время депутат намерен инициировать принятие резолюции Госдумы по поводу задержания российских журналистов, освещающих избирательную кампанию в Белоруссии.