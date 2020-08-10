Американские эксперты предсказали России «золотое будущее»

Москва, 10 августа. Россия обладает всеми возможностями, чтобы стать крупнейшим производителем золота в мире.

По данным информационного портала Mining, занимающиеся добычей и выработкой драгоценного металла российские компании, способны обойти Китай в данной сфере.

Согласно отчету компании Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, Россия способна занять место крупнейшего производителя золота в мире уже к 2029 году, при условии среднегодового роста производства в 3,7%. Подобные прогнозы обусловлены резким спросом на драгоценный металл, а также увеличением его стоимости. Международные финансовые игроки охотно вкладывают средства в золото, поскольку драгоценный металл вновь стал надежной инвестицией на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи напоминают, что Россия обладает большими запасами золота, а также активно разрабатывает новые и уже открытые месторождения драгоценного металла. В настоящее время Москва активно пополняет свои золотые резервы, в том числе выкупая драгоценный металл у собственных производителей. Подобная ситуация привела к росту производственных мощностей российских компаний на 2,8%.

Обозреватели Mining также отметили, что новые американские санкции пророчат России «золотое будущее». Вашингтон планирует ввести против Москвы дополнительные экономические ограничения, однако подобный план сыграет на руку Российской Федерации, поскольку новые санкции поддержат внутренний спрос на золото.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, почему золото резко выросло в цене. По его словам, на стоимость драгоценного металла влияют сразу несколько экономических факторов, а также обстановка в мире.