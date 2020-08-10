Хилькевич показала, как на нее напал «углеводный убийца»

Москва, 10 августа. Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич высмеяла ночной жор, который нападает во время диеты. Она опубликовала в Instagram забавный ролик.
Хилькевич рассказала поклонникам, что сейчас полностью отказалась от сладкого. Она пожаловалась, что за время карантина привыкла есть тортики и выпечку.
Но сейчас пришло время «разорвать этот порочный круг» зависимости от сладкого, добавила звезда. Она показала, что ночной жор приходит в образе «углеводного убийцы» и заставляет ее есть торт.
«Ко мне на этих выходных заходил углеводный убийца. Было очень страшно. Но я справилась!» — написала Хилькевич.
Только страх набрать лишние килограммы удерживает Хилькевич от сладкого. Поклонники отреагировали на это видео.
«Не для того я живу, чтоб от вкусняшек отказываться. Лучше отработать потом в спортзале», — заметила поклонница.
«Не могу отказаться и не откажусь, пока не захочу и не смогу. А зачем прямо отказываться? От одного куска торта раз в неделю ничего не будет», — утешила себя другая подписчица.
«От десерта легко откажусь, а вот от сытной шаурмы, салатика или пасты — нет», — заявила третья фанатка.