Хилькевич показала, как на нее напал «углеводный убийца»

Москва, 10 августа. Звезда молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич высмеяла ночной жор, который нападает во время диеты. Она опубликовала в Instagram забавный ролик.

Хилькевич рассказала поклонникам, что сейчас полностью отказалась от сладкого. Она пожаловалась, что за время карантина привыкла есть тортики и выпечку.

Но сейчас пришло время «разорвать этот порочный круг» зависимости от сладкого, добавила звезда. Она показала, что ночной жор приходит в образе «углеводного убийцы» и заставляет ее есть торт.

«Ко мне на этих выходных заходил углеводный убийца. Было очень страшно. Но я справилась!» — написала Хилькевич.

Только страх набрать лишние килограммы удерживает Хилькевич от сладкого. Поклонники отреагировали на это видео.