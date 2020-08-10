Тихановская обжаловала итоги президентских выборов в Белоруссии

Минск, 10 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обжаловала итоги выборов главы республики. Жалоба поступила в Центризбирком страны.

«Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана», — сообщила представитель комиссии в комментарии РИА Новости.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По обновленным данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. В штабе Тихановской результаты ЦИК не признают, заявляя, что результаты с избирательных участков во всех районах Белоруссии показывают, что ее поддержали 70-80% голосов избирателей.

После выборов в Минске и других городах Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста. Лукашенко обвинил в причастности к организации беспорядков зарубежные спецслужбы. Польша назвала эти обвинения безосновательными. В Чехии на слова Лукашенко пока не отреагировали.