Зудина объяснила, как родились слухи о ее романе со Смоляковым

Москва, 10 августа. Овдовевшая актриса Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с женатым коллегой Андреем Смоляковым. По ее словам, они не имеют ничего общего с действительностью и родились из-за нелепого стечения обстоятельств.

Об отношениях между актерами впервые заговорили в конце прошлого года, когда в СМИ появились снимки, на которых они были запечатлены в Лондоне в объятиях друг друга.

Вдова Олега Табакова долго воздерживалась от высказываний по этому поводу, но спустя полгода все же решила раскрыть происхождение этих кадров. Она заверила, что в тот вечер была с дочерью Машей, а Смоляков — с супругой, Дарьей Разумихиной.

«Вхожу в зал и замечаю Андрея Смолякова. Радость! Мы знакомы больше 30 лет, вместе начинали в «Табакерке». Обнялись, конечно. Я с дочерью, он с женой. И вдруг выходят таблоиды с нашей фотографией и заголовками — что-то там о давних чувствах. Поразительно, что людям только не приходит в голову!» — объяснила артистка «Каравану историй».

После смерти Табакова Зудиной приписывали романы с завидной регулярностью. Причина тому — прекрасный внешний вид актрисы. В свои 54 года она по-прежнему выглядит роскошно, а раньше пользовалась популярностью у мужчин.

Зудина объясняет свою привлекательность хорошей генетикой, внутренним состоянием и тем, что в 41 ей снова довелось стать матерью. По ее словам, красота представляет собой симбиоз внутренней гармонии, духовности, индивидуальности и таланта.

В браке с Табаковым она была много лет. После смерти супруга в 2018 году продолжила работать в театре и сниматься в кино.