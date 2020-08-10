Захарова высказалась о задержании российских журналистов в Белоруссии

Москва, 10 августа. Российские власти рассчитывают на уважительное отношение к задержанным в Минске журналистам телеканала «Дождь» и их редакционному заданию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем», — сказала дипломат.

Она обратилась ко всем работникам СМИ с просьбой «полностью соблюдать белорусское законодательство» в том, что касается их профессиональной деятельности на территории этой страны.

«Сейчас мы исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — выразила надежду Захарова.

Представитель МИД также отметила, что сейчас в министерстве ситуация с задержанными журналистами находится в приоритете и для ее разрешения активированы все силы.

Напомним, что в день выборов президента Белоруссии в Минске были задержаны корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Они освещали президентские выборы и были задержаны прямо на улице людьми в штатском. Причиной задержания было указано отсутствие у представителей СМИ аккредитации. Однако главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объяснил, что данный инцидент не произошел бы без молчания белорусской стороны. Запрос на проведение аккредитации для журналистов был направлен в Белоруссию в сроки, однако Минск ничего не ответил.

Позже стало известно, что задержанные российские журналисты сейчас находятся в одном из РУВД Минска. Представитель МИД Белоруссии уже прокомментировал ситуацию и попросил не раздувать из этого скандал. Пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз заверил, что никакой предвзятости или дифференциации по стране происхождения СМИ или другим критериям не было, отношение ко всем журналистам «спокойное и одинаковое».