У берегов Антарктиды обнаружено «таинственное судно нацистов»

Москва, 10 августа. Таинственное судно обнаружено в 160 километрах от берегов Антарктиды на спутниковой карте Google.

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 заметил «122-метровый корабль» в ходе изучения спутниковых снимков прибрежных районов Антарктиды. Гигантская ледяная глыба напоминает круизный лайнер.

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — пояснил он.

Однако подписчики выразили уверенность, что на снимке запечатлен «секретный корабль нацистов». Некоторые пользователи Сети предположили, что найденное «судно» является «ковчегом» для богатых людей, которые смогут на нем эвакуироваться в случае глобальной катастрофы.

«Пару лет назад мне сказали, что где-то есть корабли, построенные для того, чтобы спасти богатых и могущественных», — отмечает XsilverdazeX.

«Помнишь, я уже говорил тебе, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами», — пишет Galaxy Malachi.

Ранее археологи обнаружили в мексиканском штате Колима петроглиф возрастом более двух тысяч лет. Артефакт содержит географические особенности региона и примитивные формы письма и коммуникации. По мнению ученых, данная находка прольет свет на жизнь племен, ранее населявших эту территорию.