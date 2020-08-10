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У берегов Антарктиды обнаружено «таинственное судно нацистов»

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У берегов Антарктиды обнаружено «таинственное судно нацистов»Москва, 10 августа. Таинственное судно обнаружено в 160 километрах от берегов Антарктиды на спутниковой карте Google.

Пользователь YouTube под ником MrMBB333 заметил «122-метровый корабль» в ходе изучения спутниковых снимков прибрежных районов Антарктиды. Гигантская ледяная глыба напоминает круизный лайнер.

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — пояснил он.

У берегов Антарктиды обнаружено «таинственное судно нацистов»

Однако подписчики выразили уверенность, что на снимке запечатлен «секретный корабль нацистов». Некоторые пользователи Сети предположили, что найденное «судно» является «ковчегом» для богатых людей, которые смогут на нем эвакуироваться в случае глобальной катастрофы.

«Пару лет назад мне сказали, что где-то есть корабли, построенные для того, чтобы спасти богатых и могущественных», — отмечает XsilverdazeX.

«Помнишь, я уже говорил тебе, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами», — пишет Galaxy Malachi.

У берегов Антарктиды обнаружено «таинственное судно нацистов»

Ранее археологи обнаружили в мексиканском штате Колима петроглиф возрастом более двух тысяч лет. Артефакт содержит географические особенности региона и примитивные формы письма и коммуникации. По мнению ученых, данная находка прольет свет на жизнь племен, ранее населявших эту территорию.

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