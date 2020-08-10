Анкара, 10 августа. Носить маску в Турции можно, только закрывая нос, заявил глава управления здравоохранения провинции Коджаэли Шенол Эргюней. Открытый дыхательный орган повышает угрозу заражения коронавирусной инфекцией в стране, где более 240 тысяч заболевших.

«Нос, через который чаще передается вирус, является более чувствительным, с точки зрения заражения, чем глаза и рот. Расшатывать носовую часть маски под воздействием жаркой погоды — ошибка», — утверждает Эргюней.

Многие туристы пренебрегают ношением маски на носу из-за жары и физического неудобства. Но эксперт раскритиковал подобную практику и призвал обеспечить собственную безопасность. Только правильное использование средств индивидуальной защиты может стать профилактикой от заражения COVID-19, сообщает издание Hürriyet. Эргюней предупреждает, что нельзя повторно использовать медицинскую маску.

«Мы должны менять наши маски сразу же после того, ка они становятся влажными. Мы не должны класть наши маски, которые мы используем ежедневно, в карманы. Помимо ношения масок, мы должны без исключения соблюдать правила гигиены и социальной дистанции», — отмечает Шенол Эргюней.

Не все жители Турции соблюдают рекомендации по самоизоляции и ношению масок. Отказываются это делать и туристы. Сегодня, 10 августа, из России в республику прилетело 64 чартерных рейса, страну наполнило около 20 тысяч отдыхающих. Возросшее количество социальных контактов увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Но турецкие власти не обращают внимание на эпидемиологические рекомендации и продолжают занижать количество случаев заражения COVID-19.

Опасность подхватить в Турции серьезное заболевание может повлиять на цены путевок. Туры в страну будут продаваться по заниженным ценам, чтобы хоть как-то привлечь туристов в опасный регион, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Криминальная обстановка в республике также отталкивает россиян от поездок в страну. Поток террористов, который поощряет «министр внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, проходит именно через Турцию.