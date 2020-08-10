Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Туристов в коронавирусной Турции призвали не снимать маску с носа в жару

38
0 Оставить комментарий

Туристов в коронавирусной Турции призвали не снимать маску с носа в жару

Анкара, 10 августа. Носить маску в Турции можно, только закрывая нос, заявил глава управления здравоохранения провинции Коджаэли Шенол Эргюней. Открытый дыхательный орган повышает угрозу заражения коронавирусной инфекцией в стране, где более 240 тысяч заболевших.

«Нос, через который чаще передается вирус, является более чувствительным, с точки зрения заражения, чем глаза и рот. Расшатывать носовую часть маски под воздействием жаркой погоды — ошибка», — утверждает Эргюней.

Многие туристы пренебрегают ношением маски на носу из-за жары и физического неудобства. Но эксперт раскритиковал подобную практику и призвал обеспечить собственную безопасность. Только правильное использование средств индивидуальной защиты может стать профилактикой от заражения COVID-19, сообщает издание Hürriyet. Эргюней предупреждает, что нельзя повторно использовать медицинскую маску. 

Туристов в коронавирусной Турции призвали не снимать маску с носа в жару

«Мы должны менять наши маски сразу же после того, ка они становятся влажными. Мы не должны класть наши маски, которые мы используем ежедневно, в карманы. Помимо ношения масок, мы должны без исключения соблюдать правила гигиены и социальной дистанции»,  отмечает Шенол Эргюней.

Не все жители Турции соблюдают рекомендации по самоизоляции и ношению масок. Отказываются это делать и туристы. Сегодня, 10 августа, из России в республику прилетело 64 чартерных рейса, страну наполнило около 20 тысяч отдыхающих. Возросшее количество социальных контактов увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Но турецкие власти не обращают внимание на эпидемиологические рекомендации и продолжают занижать количество случаев заражения COVID-19.   

Туристов в коронавирусной Турции призвали не снимать маску с носа в жару

Опасность подхватить в Турции серьезное заболевание может повлиять на цены путевок. Туры в страну будут продаваться по заниженным ценам, чтобы хоть как-то привлечь туристов в опасный регион, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Криминальная обстановка в республике также отталкивает россиян от поездок в страну. Поток террористов, который поощряет «министр внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага, проходит именно через Турцию

Новости партнеров