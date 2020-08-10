ЦИК Белоруссии обновил предварительные результаты выборов президента

Минск, 10 августа. ЦИК Белоруссии обновил предварительные результаты президентских выборов. Согласно последним сведениям, Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов.

Следом идет Светлана Тихоновская, за нее отдали свои голоса 10,09% избирателей. Анна Канопацкая набрала 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% белорусов. Явка составила 84,17%.

Основной день голосования прошел 9 августа. Однако белорусы могли проголосовать в досрочный период, который длился с 4 по 8 августа.