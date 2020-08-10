Посольство РФ в Минске сообщило о местонахождении задержанного Пегова

Минск, 10 августа. Российский журналист Семен Пегов, задержанный в Минске, находится в центре изоляции правонарушителей в белорусской столице, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

«Как нам стало известно, Пегов в настоящее время находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Он есть в списке задержанных», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

После закрытия избирательных участков в Белоруссии в Минске вспыхнули беспорядки. Правоохранители для разгона протестующих использовали светошумовые гранаты и водометы, указал Infox.ru.

О задержании своих сотрудников ранее сообщили Sputnik Беларусь и Daily Storm. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям с призывом освободить задержанных журналистов.