Бандерас в свой юбилей сообщил, что заразился коронавирусом

Мадрид, 10 августа. Известный испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

10 августа Бандерас празднует юбилей — ему исполнилось 60 лет.

«Я вынужден отмечать свой 60-й день рождения на карантине, поскольку у меня был положительный результат теста на болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом», — написал актер.

Бандерас рассказал поклонникам, что чувствует себя относительно хорошо, но все же более уставшим, чем обычно. Актер выразил надежду, что ему удастся как можно быстрее выздороветь, следуя медицинским указаниям.

Также Бандерас рассказал, что использует период изоляции, чтобы отдыхать, читать, писать и строить планы. Кроме того, актер собирается «начать наполнять смыслом» только что исполнившиеся 60 лет.

«Крепко обнимаю всех!» — подытожил Бандерас.

Поклонники актера поздравили его с днем рождения и пожелали любимому артисту скорейшего выздоровления.

Отметим, что в 2017 году Антонио Бандерас пережил два сердечных приступа. В январе 2017 года звезду кино госпитализировали в британскую клинику с болями в сердце. В марте того же года Бандерас пережил вторую госпитализацию — артист почувствовал резкую боль в груди, когда отдыхал с возлюбленной Николь Кемпел в Альпах. Актер признавался, что сердечный приступ стал поворотным моментом в его жизни.