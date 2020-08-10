Бледанс ищет недорогой способ обставить первую собственную квартиру

Москва, 10 августа. Актриса Эвелина Бледанс в 51 год стала обладательницей своей первой квартиры. Она рассказала, как именно собирается обставить свое гнездышко и призналась, что будет рада любой финансовой помощи в этом деле.

Как передает Пятый канал, по мнению звезды, интерьер в собственной квартире должен быть необычным и отражающим суть ее хозяина. Бледанс призналась, что тяготеет к старинному стилю в дизайне.

«Я хочу, чтобы были элементы русской классики, каких-то классических усадеб. Мне очень хочется, чтобы в квартире было несколько предметов старины. Допустим, какой-то винтажный, антикварный комод. Это моя мечта, которую я почему-то всегда откладывала на потом», — рассказала Бледанс.

Предметы интерьера с многолетней историей очень востребованы на рынке, и их приобретение обходится дорого. Предвидя это, актриса надеется на бескорыстную помощь поклонников.

«Я мечтаю о красивом дорогом антикварном комоде, буфете. О тумбах, столиках. Я понимаю, что это очень дорого, но вдруг где-то у кого-то есть что-то. Я буду благодарна, за какие-то не очень большие деньги я готова приобретать в свое новое жилище такие раритетные вещи, которые несут в себе историю», — призналась артистка.

Сейчас, по словам артистки, в ее жизни настал новый период, и она больше не будет экономить на своих желаниях. Звезда хочет вкладывать все ресурсы в долгожданную квартиру, хотя прежде отказывала себе во многом. Бледанс утверждает, что всегда довольствовалась в хозяйстве старыми и нелюбимыми вещами для того, чтобы тратить свои деньги на нуждающихся близких людей.

«Я не хочу больше так жить! Я устала экономить для кого-то, я хочу жить для себя, для своего ребенка, полностью получать удовольствие», — призналась актриса.

Ранее Бледанс уже подтверждала свою неприхотливость в вопросах быта и финансов. Звезда рассказала, что легко сможет прожить всего на тысячу рублей в месяц.