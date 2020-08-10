Карасев: Украина рискует потерять свою государственность

В случае невыполнения Минских соглашений Украина рискует потерять свою государственность. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

Тактика переговоров о распаде СССР

Новый глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на территории Донбасса Леонид Кравчук заверил, что в рамках переговоров в Минске «никогда и ни с кем» не будет обсуждать вопросы, которые находятся за «красной линией», — вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

«Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить… Этот вопрос нашей жизни, нации, народа… Я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях», — заверил бывший президент Украины.

По его словам, подобным образом он вел себя и в ходе переговоров во время подписания соглашения о прекращении существования СССР в 1991 году.

Потеря государственности

Карасев считает, что Кравчук лукавит, когда ссылается на свою роль в «беловежском сговоре».

«Я разочарую украинских патриотов, считающих первого украинского президента патриотом. По словам Витольда Фокина, который также пополнил группу украинских балаболов на минских переговорах, именно Кравчук и Фокин выступали резко против распада СССР. А уничтожали советскую страну представители Белоруссии и Геннадий Бурбулис от России. Борис Ельцин в процессе практически не участвовал, ибо был не в том состоянии», — пояснил Владимир Карасев.

Он напомнил, что Минские соглашения не устраивают республики Донбасса. Они же не устраивают и Украину. Но это вынужденный компромисс.

«Украина либо выполнит все положения «Минска», либо потеряет свою государственность. И никакие кравчуки-зеленские не будут ставить условия. Есть нерушимый минский протокол. Представителям Украины необходимо усвоить одну простую вещь: подписанные международные договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН, не подлежат пересмотру и обязательны к выполнению», — заключил Владимир Карасев.

Никаких «красных линий»

Политолог Андрей Иванов выразил мнение, что никаких «красных линий» в переговорах по Донбассу не существует. Эта тема вообще уже большого обсуждения не требует.

«Просто по той причине, что фактически оказалась замороженной и надежд на подвижки нет. ДНР и ЛНР давно живут своей жизнью, в Киеве с этим смирились, а фактор войны перестал был объединяющим для украинского общества», — пояснил Андрей Иванов.

Но главное, заметил эксперт, никто не допускает в мыслях даже гипотетическую возможность выполнения Киевом политической части Минских соглашений. На это не пошел бывший президент Украины Петр Порошенко, так же далек от этого действующий глава государства Владимир Зеленский.

«Так что — чего обсуждать? А вот пример с Беловежьем — показателен. Как тогда целенаправленно собрались для развала страны, так и сейчас мышление представителя Киева такое же деструктивное. Кравчуку лучше уж помолчать про то время. Но нет — он не может не надувать щеки. Хотя бы на памяти о худом», — резюмировал Андрей Иванов.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.