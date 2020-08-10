Зеленский продолжает политику Порошенко и передает страну под внешнее управление, заявил Федеральному агентству новостей политический аналитик Богдан Безпалько.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы. Это произошло на фоне назначения нового начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова​​​.

По словам главы Украины, военная разведка должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работы.

«Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Президент уверен в необходимости закрепления в новой программе ключевых позиций: оснащение украинских подразделений современным вооружением и военной техникой, переход на стандарты Североатлантического альянса в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, а также внедрение современных подходов в подготовке личного состава.

Буданов подчеркнул, что Киев должен активно противостоять влиянию гибридных войн и глобальной дезинформации, а также укрепить позиции разведки в сфере международных отношений. Другими словами, Украина должна повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков, а также проводить специальные мероприятия.

Однако, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, «с момента начала внедрения новой программы в вооруженные силы сразу можно будет ожидать новых провокаций против России и Донбасса».

«Если коротко, то Владимир Зеленский продолжает путь Петра Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ФАН): проводит милитаризацию и производит переподчинение силовых структур, — а, по сути, всего украинского государства — западным структурам и западным государствам. Зеленский выступает за еще большее усиление разведки, за переход на стандарты Североатлантического альянса и приближение, собственно, к НАТО, за то, чтобы эта разведка была направлена, прежде всего, против Донбасса, Крыма и России. Странно было бы выступать за переход на стандарты НАТО и при этом быть союзником России», — поясняет эксперт.

Тем не менее собеседник ФАН высказал серьезные сомнения в том, что Украине удастся в полной мере реализовать этот план из-за банальной нехватки ресурсов.

«Все может сдерживаться нехваткой ресурсов на Украине, ведь Запад тоже не стремится вкладываться в страну. Потому, что это не выгодно, просто потому, что Украина должна сдерживать Россию за свой счет, за счет собственного украинского населения, социалки, инфраструктуры и т. д. Все это приведет к тому, что эта структура просто станет филиалом разведок НАТО», — заключил Безпалько.

Напомним, на прошедшей неделе президент Украины совершил двухдневный визит в Донбасс и объявил о грядущих «прорывах» в деле привнесения мира на юго-восток страны. Обещаниями помочь Владимиру Зеленскому в этом нелегком деле на неделе отметились президент Польши Анджей Дуда и перспективный посол США, генерал в отставке Кит Дейтон. А на самой Украине сейчас идет подготовка к местным выборам, на которые снова широким фронтом идут националисты.