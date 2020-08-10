Киркоров и Манукян украсили зубы на пять миллионов рублей ради нового клипа

Москва, 10 августа. Эстрадный певец Филипп Киркоров и популярный блогер Давид Манукян потратили более пяти миллионов рублей на модные украшения для зубов ради съемок совместного клипа.

Ранее Мнукян записал несколько совместных песен с российскими звездами. В настоящее время блогер готовит к выходу клип на песню «Ролекс», которая была записана с Филиппом Киркоровым.

По данным СМИ, Киркоров и Манукян потратили более пяти миллионов рублей на модные украшения для зубов. Так называемые «грилз» были изготовлены по индивидуальному заказу из золота и инкрустированы драгоценными камнями. Потраченные Киркоровым «миллионы за улыбку» можно будет увидеть в клипе, премьера которого состоится 12 августа.

Стоит отметить, что дуэт Киркорова и Манукяна стал поводом для зависти со стороны возлюбленной блогера Ольгой Бузовой. Певица давно мечтала записать совместную композицию с королем российской эстрады, однако Манукяну удалось опередить Бузову.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. Первое место второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Бузова заняла вторую строчку рейтинга. По данным издания, ее заработок составляет 2,7 млн долларов.

Позднее мама телеведущей Ирина Бузова прокомментировала солидные заработки дочери. Она подчеркнула, что хоть Ольга и постоянно в работе, но к достоверности размера дохода теледивы мама относится скептически.