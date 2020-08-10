Foreign Policy подсказало «слабеющим США» стратегию против РФ и КНР

Вашингтон, 10 августа. Журналисты американского информационного издания Foreign Policy опубликовали статью, в которой рассказали о новой геополитической реальности, возникающей в связи с ослаблением международных позиций США. Авторы материала уверены, что в скором времени Вашингтон потеряет роль мирового гегемона, а его место займут другие крупные страны как Россия и Китай.

В Foreign Policy отметили, что серьезный геополитический кризис, который возник в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции, был вызван серьезными ошибками, допущенными администрацией президента Дональда Трампа. Соединенные Штаты уже не способны удерживать статус международного жандарма, а Вашингтон не обладает эффективными инструментами внешнеполитического давления на другие страны.

На фоне событий, происходящих в США, в мире возникает новая геополитическая реальность, в которой основными международными игроками становятся Россия и Китай. По мнению журналистов издания, Вашингтону необходимо противостоять подобной тенденции, возникающей в мире в последнее время. Foreign Policy подсказало стратегию «слабеющим США» в отношении РФ и Китая. Белый дом способен сдерживать угрозу, исходящую от Пекина и Москвы с помощью специальной продуманной военной тактики.

Авторы материала уверены, что Китай и Россия опасаются открытой военной конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Вашингтону же необходимо организовать стабильность однополярного мира за счет поддержки своих союзников по НАТО. Такого же мнения придерживается и политолог Уильям Уолфорт, который уверен, что Вашингтон способен справиться с вызовами, брошенными Россией и Китаем.

«Неудовлетворенные региональные державы стремятся оспорить существующее положение вещей, а их встревоженные соседи обращаются к далекой американской сверхдержаве с просьбой сдержать эти амбиции. И такая система действовала. Соединенные Штаты вмешивались, а Россия и Китай чаще всего отступали назад», — резюмировал политический эксперт.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов крайне негативно высказался о внешней политике Соединенных Штатов Америки. Он заметил, что Вашингтон, пытаясь достичь своих геополитических целей, готов удушить европейские страны, несмотря на развитие пандемии коронавируса.