Донбасс сегодня: ВСУ потеряли «ночники» из США, солдаты Киева торгуют гранатами и РПГ

Донбасс, 10 августа. Морские пехотинцы ВСУ предприняли попытку атаковать с воздуха позиции ДНР. В Луганской области задержаны семь солдат ВСУ при реализации крупной партии оружия. Американские приборы ночного видения пропали с армейских складов передовой воинской части. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские вооруженные формирования совершили одну провокацию в отношении Народной милиции ДНР. На юге республики, в районе Ленинского, подразделения 36-й бригады морской пехоты попытались атаковать позиции защитников Донбасса при помощи беспилотника с прикрепленным к нему боеприпасом от подствольного гранатомета.

Граната не достигла цели, поскольку по неизвестным причинам квадрокоптер не долетел до позиций ДНР 300 метров. Донецк по существующим каналам связи уведомил украинскую сторону в Совместном центре контроля и координации прекращения огня об инциденте во избежание дальнейших провокаций со стороны противника.

Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты продолжают нарушать согласованное перемирие, при этом издеваясь над мирными жителями северных территорий Донецкой области. Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, с целью оборудования новых позиций и строительства фортификационных сооружений силовики в принудительном порядке изымают гражданскую спецтехнику у гражданских из Дзержинска и окрестных населенных пунктов. Жалобы людей в местные администрации и правоохранительные органы остаются без рассмотрения.

В зоне ООС прошли задержания торговцев оружием

В Луганской области СБУ и армейская служба правопорядка пресекли деятельность двух групп солдат ВСУ по продаже оружия и боеприпасов, сообщает разведка Народной милиции ЛНР. В Рубежном задержаны трое военнослужащих 93-й и четверо солдат 30-й механизированных бригад, торговавших оружием и боеприпасами непосредственно в зоне конфликта.

Арсенал, изъятый при задержании военных, достаточно весомый. Это 11 ручных противотанковых гранатометов, несколько тысяч патронов калибром 5,45 мм, более 30 гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним. При допросе задержанных из 30-й мехбригады выяснилось, что мотивом преступления стало желание силовиков заработать денег для удовлетворения элементарных потребностей — покупки продуктов питания и средств личной гигиены.

Командование ВСУ срочно ищет американские «ночники»

А пока на складах указанных выше бригад проходит проверка с выяснением реального количества проданного ранее оружия и боеприпасов, в 72-й механизированной бригаде ВСУ командование пытается с срочном порядке восполнить недостачу американских приборов ночного видения AN/PVS-14, сообщает разведка луганчан.

Как минимум 12 «ночников», полученных бригадой в рамках иностранной помощи украинской армии, пропали со складов подразделения. Командиром Артемом Богомоловым организован сбор денег с личного состава для закупки недостающих приборов. Чтобы рядовой и сержантский состав активнее расставался со своими деньгами, сбор средств проходит под предлогом оказания медицинской помощи одному из офицеров бригады, пострадавшему в результате ДТП.