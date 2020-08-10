Минтруд назвал средний размер выплаты на детей до трех лет

Москва, 10 августа. В России более миллиона семей получают выплаты на детей до трех лет. Средний размер выплаты составляет 12 тысяч рублей в месяц. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«На текущий день выплаты на первого ребенка получают 836,6 тысяч семей. Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета. При обращении за выплатой пособие назначается сразу на год», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство пояснило, что если пособие было назначено и уже подошел срок продления, то с 1 апреля по 1 октября 2020 года выплаты на первого ребенка продлеваются автоматически, без обращения в органы социальной защиты. При этом средний размер пособия составляет 12 тысяч рублей в месяц.

Добавим, что соответствующая выплата в размере регионального прожиточного минимума на ребенка положена для тех семей, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека.

«113,2 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка. Деньги на второго ребенка выплачиваются из средств материнского капитала. Для получения этих пособий необходимо обращаться в Пенсионный фонд России, — добавили в ведомстве. — Еще 105,1 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Такие выплаты производятся в 79 регионах».

В министерстве также заметили, что граждане России могут подать заявление на выплаты на детей в любое время в течение трех лет со дня их рождения. Если семья обратилась за выплатой в первые полгода жизни ребенка, то пособие установят с даты рождения ребенка. А если обратиться после шести месяцев с момента рождения, то пособие будут выплачивать со дня подачи данного заявления.

Напомним, российские семьи с детьми в августе получат по три тысячи рублей на каждого малыша. Эти выплаты направят родителям, которые потеряли работу.